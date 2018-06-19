Петр Порошенко назначил аудитором НАБУ Павела Жебривского

Президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павела Жебривского.

Об этом говорится в указе президента.

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Соответствующий указ №169 Об определении лица в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины подписанный президентом 19 июня.

Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павела Ивановича,

– говорится в указе.

Добавим, что указ вступает в силу со дня его обнародования.

Напомним, в понедельник, 11 июня, стало известно, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку.