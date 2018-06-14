Жебривский рассказал о своем увольнении и новой должности

Бывший председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что его отставку никто не готовил, а сам он готов работать там, где нужно Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам работы в должности, передает "Укринформ".

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"Думаю, в принципе, на этом этапе я свою миссию выполнил и поэтому покидаю пост. Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и Президент понял и поддержал меня", – сказал Жебривский.

Экс-глава Донецкой области добавил, что готов работать в дальнейшем в любой сфере, которая нужна для нашего государства.

Буду работать в сфере, которая нужна государству Украина. Это будет решение Президента. И не совсем честно с моей стороны анонсировать то, что должен обнародовать президент. Это будет нечестно по отношению к президенту, в команде которого я остаюсь,

– отметил он.

По словам чиновника, 14 июня в 20:30 вечера, он встретится с Порошенко, и тогда станет известно, какую должность в дальнейшем он займет.

Также, Жебривский подчеркнул, что сейчас не может анонсировать это решение главы государства, но подчеркнул, что "остается в команде Президента".

Относительно своего преемника экс-глава Донецкой области заметил, что он предоставил свои предложения Президенту и назвал две возможные кандидатуры.

"Считаю, что это будет достойный человек, который и дальше развивать этот регион", – подытожил Жебривский.

Напомним, в понедельник, 11 июня, стало известно, что председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку.