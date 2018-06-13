Причиной отставки Жебривского не была политическая предпосылка, – Тука

Для людей, которые это все понимают, ничего неожиданного нет. По меньшей мере год было слышно от Павла Жебривского разговор о том, что он очень устал.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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"Я – человек, который знает на собственном опыте, что такое возмещать области, которая воюет и отношусь к этому с пониманием", – сказал Тука.

По его словам, если это решение обеих сторон, а именно председателя Военно-гражданской администрации и президента Украины, было принято именно сейчас, то он не может давать комментарии.

"Но, когда говорят о каких-то выводах относительно негативных результатов выборов ОТГ в Донецкой области или связывают это все с президентскими выборами, то я хочу заверить абсолютно всех, что когда мы параллельно с Павлом Жебривским работали на Востоке государства, после начала войны мы провели первые местные выборы ОТГ и ни я, ни Жебровский со стороны Администрации президента не получили никаких инструкций или пожеланий", – рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Георгий Тука отметил, что главной задачей было обеспечить мир и спокойствие во время проведения выборов и они с этим справились.

"Я не думаю, что причиной отставки Павла Ивановича была политическая предпосылка", – добавил замминистра.

Напомним, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания в должности.



По информации СМИ, его преемником на этом посту станет действующий заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.