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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Кабмин поставил точку в вопросе Жебривского

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Кабмин одобрил отставку Жебровского с должности председателя Донецкой обладминистрации
Кабмин одобрил отставку Жебровского с должности председателя Донецкой обладминистрации / 24 канал

13 апреля во время заседания Кабинета министров был одобрен проект указа Президента Украины об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского по собственному желанию.

О таком решении правительства рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", – отметил чиновник.

Добавим, Жебривский был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года, а до этого область возглавлял Александр Кихтенко.

Донецкую областную военно-гражданскую администрацию было реорганизовано из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается она в Краматорске.

Напомним, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания на должности.

По информации СМИ, его преемником на этом посту станет действующий заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Теги: Павел Жебривский Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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