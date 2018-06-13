Кабмин поставил точку в вопросе Жебривского
13 апреля во время заседания Кабинета министров был одобрен проект указа Президента Украины об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского по собственному желанию.
О таком решении правительства рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".
Читайте также: СМИ сообщили о предстоящей должности Жебривского
"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", – отметил чиновник.
Добавим, Жебривский был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года, а до этого область возглавлял Александр Кихтенко.
Донецкую областную военно-гражданскую администрацию было реорганизовано из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается она в Краматорске.
Напомним, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания на должности.
По информации СМИ, его преемником на этом посту станет действующий заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
Выбор редакции
-
Непосредственных исполнителей заочно накажут, – политолог о сбитии "Боинга 777"сегодня, 15:12
-
Гривна показала существенные успехи относительно доллара на фоне остальных валют, – Bloombergсегодня, 14:29
-
В Киеве ромы поселились у вокзала, бьют прохожих и оставляют горы мусора: красноречивые фотосегодня, 13:20