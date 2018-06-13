Кабмін поставив крапку у питанні Жебрівського

13 квітня під час засідання Кабінету міністрів було схвалено проект указу Президента України про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського за власним бажанням.

Про таке рішення уряду розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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"Погодили акт президента про звільнення Жебрівського за власним бажанням", – зазначив чиновник.

Додамо, Жебрівського було призначено головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 11 червня 2015 року, а до цього область очолював Олександр Кіхтенко.

Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію було реорганізовано з Донецької обласної державної адміністрації з 5 березня 2015 року. Розташовується вона у Краматорську.

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.



За інформацією ЗМІ, його наступником на цій посаді стане чинний заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.