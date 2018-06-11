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Жебрівський подав у відставку

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Павло Жебрівський йде з посади голови Донецької ВЦА
Павло Жебрівський йде з посади голови Донецької ВЦА / 24 канал

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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У суботу, 9 червня, зустрівся з Президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін. Дякую усій своїй команді за роботу, дякую жителям Донеччини за підтримку та розуміння. Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!
– підкреслив політик. 

За словами Жебрівського, рівно три роки тому його було призначено головою Донеччини.

"Три неймовірно важкі, проте насичені й цікаві роки. За цей час мені та моїй команді вдалося впровадити та розвивати низку проектів, ремонтувати дороги, розробити концепцію формування єдиного українського культурного простору. За ці три роки Донеччина стрімко змінювалася. Перш за все, завдяки тому, що мені та моїй команді вдалося залучити значний фінансовий ресурс на розбудову інфраструктури", – зауважив чиновник.

Водночас він додає, що за цей час в області було відкрито 12 капітально відремонтованих опорних шкіл, а до 1 вересня відкриється ще 12, відтак до кінця 2018-го року їх буде вже 30.

"Але головне – оживає українська сутність Донеччини. Міста та вулиці повернули собі історичні назви, у коридорах та кабінетах обласної адміністрації звучить українська мова, чотири міста переклали українською усі таблички та вивіски", – наголошує Жебрівський.

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До слова, журналістам 24 Каналу стало відомо, що наступним очільником Донеччини може стати нинішній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак. 

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Президент України Новини політики Павло Жебрівський Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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