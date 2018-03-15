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На Донеччині Жебрівський проводить кадрові чистки: хто потрапив під удар

21:37, сьогодні 75 Читать новость на русском

Доки на передовій стріляють, у Донецькій військово-цивільній адміністрації – кадрові розбірки. Губернатор Донеччини Павло Жебрівський звільнив голову військово-цивільної адміністрації Красногорівки Олега Ливанчука через скандал із закупівлею неякісних буржуйок для міста.

На п'ятому році російської окупації військовий губернатор Павло Жебрівський затіяв кадрові чистки на Донбасі. Під удар потрапили голови військово-цивільних адміністрацій прифронтових міст: їх звинуватили у невиконанні обов'язків. Всі чотири воєнних роки ці люди з руїн піднімали місцеві села. А у 2018-му їх робота раптом стала незадовільною. Першим під удар потрапив голова Красногорівки Олег Ливанчук.

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"Приходить по електронній пошті, що я звільнений. Підписан (указ – 24) 7-го числа. Тобто я 7-го перебуваю на роботі, мені ніхто не повідомляє, що мене звільняють, 8-го я відповідальний, 9-го, 10-го і 11-го. Але приходить (документ – 24), і з 12-го числа, виходить, я вже не працюю", – зазначив екс-голова Військово-цивільної адміністрації Красногорівки Олег Ливанчук.

Ливанчук вважає: його прибрали через сканадал із закупівлею неякісних буржуйок для мешканців Красногорівки. Хоча закупила їх для містечка саме Донецька адміністрація майже на півмільйона гривень. Її спеціалисту тоді і вручила підозру прокуратура.

До нас привозить буржуйки обласна адміністрація. Нам пропонували взяти їх на баланс, на військово-цивільну адміністрацію, ми відмовилися. У підсумку, вони самі роздали буржуйки населенню,
– розповів Ливанчук.

Проте 13 березня з'явилася несподівана новина. Жебрівський за буржуйки звільняє голову Красногорівки Олега Ливанчука. Хоча у Жебрівського твердять, що Ливанчука звільнили не за це.

"Буржуйки тут взагалі ні до чого. Якщо бути відвертими, його звільнили за бездіяльність. За бездіяльність, там були такі проблемні моменти", – прокоментував заступник директора департаменту Донецької ВЦА Валерій Кобижча.

Олег Ливанчук каже, що у Донецькій області створено так званий культ особистості пана Жебрівського. Усюди білборди з його обличчям. Хоча насправді допомоги від нього надходить небагато.

Ну, відкривати (об'єкти – 24), вручати (нагороди – 24) приїздив. Звісно, це свята справа,
– іронізує Ливанчук.

Населення ж Красногорівки твердить, що Олег Ливанчук робив для міста все, що міг.

"Протягнули ще один водовід. Це все силами було зроблено адміністрації ВЦА, яким керував Олег Петрович", – сказав директор Донецького технікуму у Красногорівці Анатолій Рибак.

"Все те, що до них приїжджало або приїжджає – благодійні фонди, волонтерські організації – вони прагнули відправити в лікарню", – запевняє головний лікар Мар'їнської лікарні Микола Слюсаренко.

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Тепер Ливанчук приїхав у Київ відстоювувати свою честь у суді. Він вважає: Жебрівський прибирає в своєму регіоні "незручних", тих, хто говорить правду.

Подібний конфлікт виник і у голови військово-цивільної адміністрації Зайцевого Володимира Вєсьолкіна. Він місяць тому виклав відео, де показав, як через логістисний центр у Майорську їздить контрабанда. І реакція не забарились. Вєсьолкіна також звинуватили у "бездіяльності", як і Ливанчука. Та поки, на відміну від іншого незручного Ливанчука, Вєсьолкін лишається при посаді.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини політики Новини України Новини Донецька Павло Жебрівський
Джерело: 24 Канал
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