Як можновладці "освоюють" кошти на відновлення Донбасу

Компанію родини нардепа Борислава Розенблата звинуватив Голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський, у порушенні умов, які дозволили їй отримати перемогу у боротьбі за ремонт Краматорської української гімназії.

Чорна діра, яка поглинає будь-які суми – Донецька область. На відновлення інфраструктури виділили 3 мільярди гривень, з них 1 мільярд одразу направили на реконструкцію шкіл. Однак, багатомільйонний ремонт кращої гімназії Донеччини зірвала компанія Розенблата.

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У лютому 2017 року, компанія родини Розенблат виграла конкурс, запропонувавши 39 мільйонів 687 тисяч гривень, при очікуваній вартості робіт на суму 43 мільйони 475 тисяч.



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Однією з умов додаткових переваг, які було виставлено, це те, що вони не потребують передоплати,

– розповів Павло Жебрівський.



Павло Жебрівський, Голова Донецької ОДА

Голова Донецької облдержадміністрації вважає, що переможець змахлював, адже під час проведення тендеру, передоплату не вимагали. А після перемоги на ньому – відмовились починати роботи без грошей. У результаті план робіт було зірвано, відтак, гімназія не була відремонтована своєчасно. Тепер угоду із "розенблатівською" компанією розірвано, але за рік вартість робіт зросла на 14 мільйонів. Наразі її сума сягає у 53 мільйони 394 тисячі гривень. Ще 7 мільйонів компанія Розенблата буде вимагати за вже виконані роботи.

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Компанія за власні сім мільйонів гривень, які поки що ніхто не віддав, переробила декілька видів робіт. Ми очікуємо, що рано чи пізно нам їх повернуть,

– заявив Борислав Розенблат.

Тож вартість робіт лише в одній гімназії, яка була кращою в регіоні і не потребувала великого ремонту, може дотягти до 60 мільйонів гривень. Наразі, із 30 донбасівських шкіл, на які виділили більше мільярда гривень, запрацювало лише 9.

Нагадаємо, спеціальна антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у так званій "бурштиновій" справі нардепа Борислава Розенблата.