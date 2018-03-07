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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как чиновники "осваивают" средства на восстановление Донбасса

223 Читати новину українською
Наши деньги
Наши деньги / hromadske.ua

Компанию семьи нардепа Борислава Розенблата обвинил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, в нарушении условий, которые позволили ей одержать победу в борьбе за ремонт Краматорской украинской гимназии.

Черная дыра, которая поглощает любые суммы – Донецкая область. На восстановление инфраструктуры выделили 3 миллиарда гривен, из них 1 миллиард сразу направили на реконструкцию школ. Однако, многомиллионный ремонт лучшей гимназии Донетчины сорвала компания Розенблата.

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В феврале 2017 года, компания семьи Розенблат выиграла конкурс, предложив 39 миллионов 687 тысяч гривен, при ожидаемой стоимости работ на сумму 43 миллиона 475 тысяч.

Інфографіка
Инфографика

Одним из условий дополнительных преимуществ, которые были выставлены, это то, что они не нуждаются в предоплате,
– рассказал Павел Жебривский.

Голова Донецької ОДА

Павел Жебривский, глава Донецкой ОГА

Главаь Донецкой облгосадминистрации считает, что победитель смахлевал, ведь во время проведения тендера, предоплату не требовали. А после победы на нем – отказались начинать работы без денег. В результате план работ были сорваны, поэтому, гимназия не была отремонтирована своевременно. Теперь соглашение с "розеблатовской" компанией расторгнут, но за год стоимость работ выросла на 14 миллионов. Сейчас она составит 53 миллиона 394 тысячи гривен. Еще 7 миллионов компания Розенблата будет требовать за уже выполненные работы.

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Компания за собственные семь миллионов гривен, которые пока никто не отдал, переделала несколько видов работ. Мы ожидаем, что рано или поздно нам их вернут,
– заявил Борислав Розенблат.

Поэтому стоимость работ только в одной гимназии, которая была лучшей в регионе и не нуждалась большого ремонта, может дотянуть до 60 миллионов гривен. Сейчас из 30 донбасских школ, которым выделили более миллиарда гривен, заработало только 9.

Напомним, специальная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по так называемому "янтарному" делу нардепа Борислава Розенблата.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Деньги Расследования Павел Жебривский Строительство Борислав Розенблат
Источник: 24 Канал
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