На Донетчине Жебривский проводит кадровые чистки: кто попал под удар

Пока на передовой стреляют, в Донецкой военно-гражданской администрации – кадровые разборки. Губернатор Донетчины Павел Жебривский уволил главу военно-гражданской администрации Красногоровки Олега Ливанчука из-за скандала с закупкой некачественных буржуек для города.

На пятом году российской оккупации военный губернатор Павел Жебривский затеял кадровые чистки на Донбассе. Под удар попали главы военно-гражданских администраций прифронтовых городов: их обвинили в невыполнении обязанностей. Все четыре военных года эти люди из руин поднимали местные деревни. А в 2018-м их работа вдруг стала неудовлетворительной. Первым под удар попал глава Красногоровки Олег Ливанчук.

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"Приходит по электронной почте, что я уволен. Подписан (указ – 24) 7-го числа. То есть я 7-го нахожусь на работе, мне никто не сообщает, что меня увольняют, 8-го я ответственный, 9-го, 10-го и 11-го. Но приходит (документ – 24), и с 12-го числа, получается, я уже не работаю", – отметил экс-глава Военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.

Ливанчук считает: его убрали из-за скандала с закупкой некачественных буржуек для жителей Красногоровки. Хотя закупила их для городка сама Донецкая администрация почти на полмиллиона гривен.

К нам привозит буржуйки областная администрация. Нам предлагали взять их на баланс, на военно-гражданскую администрацию, мы отказались. В итоге, они сами раздали населению буржуйки,

– рассказал Ливанчук.

Однако 13 марта появилась неожиданная новость. Жебривский из-за буржуек увольняет главу Красногоровки Олега Ливанчука. Хотя у Жебривского утверждают, что Ливанчука уволили не за это.

"Буржуйки здесь вообще ни к чему. Если быть откровенными, его уволили за бездействие. За бездействие, там были такие проблемные моменты", – прокомментировал заместитель директора департамента Донецкой ВГА Валерий Кобыжча.

Олег Ливанчук говорит, что в Донецкой области создан так называемый культ личности господина Жебривского. Повсюду билборды с его лицом. Хотя на самом деле помощи от него поступает немного.

Ну, открывать (объекты – 24), вручать (награды – 24) приезжал. Конечно, это святое дело,

– иронизирует Ливанчук.

Население же Красногоровки утверждает, что Олег Ливанчук делал для города все, что мог.

"Протянули еще один водовод. Это все силами было сделано администрацией ВГА, которой руководил Олег Петрович", – сказал директор Донецкого техникума в Красногоровке Анатолий Рыбак.

"Все то, что к ним приезжало или приезжает – благотворительные фонды, волонтерские организации – они стремились отправить в больницу", – уверяет главный врач Марьинской больницы Николай Слюсаренко.

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Теперь Ливанчук приехал в Киев отстаивать свою честь в суде. Он считает: Жебривский убирает в своем регионе "неудобных", тех, кто говорит правду.

Подобный конфликт возник и у главы военно-гражданской администрации Зайцева Владимира Веселкина. Он месяц назад выложил видео, где показал, как через логистический центр в Майорске ездит контрабанда. И реакция не заставила себя ждать. Веселкина тоже обвинили в "бездействии", как и Ливанчука. Однако, пока, в отличие от другого неудобного, Ливанчука, Веселкин остается при должности.