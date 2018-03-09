На Донбас прибуло близько 100 російських снайперів, – Жебрівський
Лише за останній місяць на окуповані бойовиками "ЛДНР" з території Росії прибуло близько сотні снайперів.
Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у коментарі "112 Україна".
"Якщо сьогодні на лінії розмежування в принципі не так багато обстрілів із засобів ураження, які заборонені мінськими угодами, то снайпери – за минулий місяць їх десь 100 зайшло на територію "ДНР" і "ЛНР", – зазначив він.
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За словами Жебрівського, російські снайпери стріляють з позицій по опорних пунктах українських військових, а також проводять навчання бойовиків ОРДЛО.
Джерело: 24 Канал
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