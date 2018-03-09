На Донбасс прибыло около 100 российских снайперов, – Жебривский
Только за последний месяц на оккупированные боевиками "ЛДНР" с территории России прибыло около сотни снайперов.
Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в комментарии "112 Украина".
"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы – за прошедший месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", – отметил он.
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По словам Жебривского, российские снайперы стреляют по опорным пунктам украинских военных, а также проводят обучение боевиков ОРДЛО.
Источник: 24 Канал
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