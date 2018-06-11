Жебривский подал в отставку

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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В субботу, 9 июня, встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донбасс – это Украина!

– подчеркнул политик.

По словам Жебривского, ровно три года назад он был назначен главой Донецкой области.

"Три невероятно тяжелые, но насыщенные и интересные годы. За это время мне и моей команде удалось внедрить и развивать ряд проектов, ремонтировать дороги, разработать концепцию формирования единого украинского культурного пространства. За эти три года Донетчина стремительно менялась. Прежде всего, благодаря тому, что мне и моей команде удалось привлечь значительный финансовый ресурс на развитие инфраструктуры", – отметил чиновник.

В то же время он добавляет, что за это время в области было открыто 12 капитально отремонтированных опорных школ, а к 1 сентября откроется еще 12, затем до конца 2018-го года их будет уже 30.

"Но главное – оживает украинская сущность Донетчины. Города и улицы вернули себе исторические названия, в коридорах и кабинетах областной администрации звучит украинская речь, четыре города перевели на украинский все таблички и вывески", – отмечает Жебривский.

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К слову, журналистам 24 Канала стало известно, что следующим руководителем Области может стать нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров относительно отставки министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.