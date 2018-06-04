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Жебривский признался, зачем ему оружие во время встреч с мирными жителями

30 Читати новину українською
Павел Жебривский
Павел Жебривский / 112.ua

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что иногда носит с собой пистолет с целью самозащиты. По его словам, случается это и во время встреч с мирными жителями.

Как пишет ресурс "Новости Донбасса", 1 июня Жебривский вместе с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и главой МИД Украины Павлом Климкиным побывали в прифронтовом селе Бердянское, где встретились с местными жителями. А на фотографии, опубликованной пресс-службой обладминистрации, можно увидеть, что на поясе у главы Донецкой области есть пистолет в кобуре.

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Жебривский на встречу с простыми людьми взял с собой пистолет

Как пояснил чиновник в комментарии журналистам, поскольку он повсюду ездит без охраны, то это является нормальной мерой безопасности.

"Я приехал на линию разграничения, охраны у меня нет. Поскольку я без охраны езжу, то это нормальная мера безопасности. Вместо того, чтобы 10 человек с собой таскать охраны, я наградной пистолет ношу с собой. Поэтому ничего страшного в этом нет. Это, наоборот, экономия для бюджета ", – отметил Жебривский.

Видео комментария Жебривского относительно пистолета, который он носит с собой

Напомним, 22 марта журналист Сергей Иванов опубликовал в Facebook фотографии Жебривского с отдыха в ОАЭ, отметив, что номер в пятизвездочном отеле One&Only Royal Mirage Dubai стоит около тысячи долларов.

Как впоследствии объяснил глава Донецкой ВЦА, на многодневный отдых он поехал на свой день рождения, который отмечали 21 марта. По его словам, такой отдых себе позволить может.

Теги: Новости политики Оружие Павел Жебривский Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Скандал
Источник: 24 Канал
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