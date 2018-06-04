Жебрівський зізнався, навіщо йому зброя під час зустрічей з мирними жителями

Очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що іноді носить з собою пістолет з метою самозахисту. За його словами, трапляється це і під час зустрічей з мирними жителями.

Як пише ресурс "Новини Донбасу", 1 червня Жебрівський разом з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і головою МЗС України Павлом Клімкіним побували в прифронтовому селі Бердянське, де зустрілися з місцевими жителями. А на фотографії, опублікованій прес-службою обладміністраціі, можна побачити, що на поясі у очільника Донеччини є пістолет у кобурі.

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Жебрівський на зустріч із простими людьми взяв із собою пістолет

Як пояснив чиновник у коментарі журналістам, оскільки він всюди їздить без охорони, то це є нормальним заходом безпеки.

"Я приїхав на лінію розмежування, охорони у мене немає. Оскільки я без охорони їжджу, то це нормальний захід безпеки. Замість того, щоб 10 осіб із собою тягати охорони, я пістолет нагородний ношу з собою. Тому нічого страшного в цьому немає. Це, навпаки, – економія для бюджету ", – зазначив Жебрівський.

Відео коментаря Жебрівського щодо пістолету, який він носить із собою

Нагадаємо, 22 березня журналіст Сергій Іванов опублікував у Facebook фотографії Жебрівського з відпочинку в ОАЕ, зазначивши, що номер у п'ятизірковому готелі One&Only Royal Mirage Dubai коштує близько тисячі доларів.



Як згодом пояснив очільник Донецької ВЦА, на кількаденний відпочинок він поїхав на свій день народження, який відзначав 21 березня. За його словами, такий відпочинок собі дозволити може.