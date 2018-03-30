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"Можу собі дозволити": Жебрівський прокоментував свій елітний відпочинок в Дубаї

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Жебрівський розповів про відпочинак в ОАЕ
Жебрівський розповів про відпочинак в ОАЕ / Фото з відкритих джерел

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що може собі дозволити відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах, вартість якого становила близько 1000 доларів у день.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Мирнограді, повідомляють "Новости Донбасса".

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"1,5 мільйона – дивіденди, 1 мільйон гривень – матеріальна допомога від підприємства, на якому я є акціонером. Приблизно, 600 тисяч (за рік –"24") заробітна плата, 600 тисяч у дружини зарплата і так далі", – розповів Жебрівський.

За словами очільника Донеччини, на кількаденний відпочинок він поїхав на свій день народження, яке відзначав 21 березня.

Я на день народження на 5 днів поїхав відпочити, якийсь чоловік сфотографував, – і всі сайти показали, як Жебрівський за тисячу доларів на день може собі дозволити. Так, можу! Я за це податки заплатив,
– наголосив він.

Зазначимо, 22 березня Сергій Іванов опублікував у Facebook фотографії Жебрівського з відпочинку в ОАЕ, зазначивши, що номер у п'ятизірковому готелі One&Only Royal Mirage Dubai коштує близько тисячі доларів.


Павло Жебріський з дружиною на відпочинку у Дубаї


Павло Жебрівський на відпочинку в ОАЕ

Теги: Новини України Новини політики Гроші ОАЕ відпочинок Павло Жебрівський
Джерело: 24 Канал
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