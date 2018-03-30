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"Могу себе позволить": Жебривский прокомментировал свой элитный отдых в Дубае

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Жебривский рассказал об отдыхе в ОАЭ
Жебривский рассказал об отдыхе в ОАЭ / Фото из открытых источников

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что может себе позволить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, стоимость которого составляла около 1000 долларов в день.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мирнограде, сообщают "Новости Донбасса".

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"1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Примерно, 600 тысяч (за год –"24") заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее", – рассказал Жебривский.

По словам главы Донецкой области, на многодневный отдых он поехал на свой день рождения, который отмечал 21 марта.

Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, – и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил,
– подчеркнул он.

Отметим, 22 марта Сергей Иванов опубликовал в Facebook фотографии Жебривского с отдыха в ОАЭ, отметив, что номер в пятизвездочном отеле One&Only Royal Mirage Dubai стоит около тысячи долларов.


Павел Жебривский с женой на отдыхе в Дубае


Павел Жебривский на отдыхе в ОАЭ

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги ОАЭ отдых Павел Жебривский
Источник: 24 Канал
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