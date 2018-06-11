Гримчак прокоментував чутки про можливе призначення главою Донеччини

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак може стати наступним очільником Донецької обласної цивільно-військової адміністрації після відставки Павла Жебрівського.

Як відомо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді. У середу, 13 червня, його заяву, яку прийняв Президент України Петро Порошенко, має розглянути Кабмін.

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Водночас, Юрій Гримчак прокоментував чутки про своє ймовірне майбутнє призначення на очільника Донеччини журналістам "ТСН".

Я не коментую. Без коментарів. Я колись давав інтерв'ю і казав, що я в команді президента. Якщо це потрібно, можливо, я б погодився,

– розповів чиновник.

Зазначимо, Юрій Гримчак народився в Донецьку. Від квітня 2005 року до червня 2006 року був заступником голови Донецької обласної державної адміністрації. З жовтня 2016 року до березня 2017 року – радником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. А 10 березня 2017 року був призначений заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

До слова, народний депутат Єгор Фірсов в ефірі 24 каналу розповів, що голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський вирішив залишити посаду через майбутні президентські вибори, адже він не захотів "плямувати" себе у фальсифікації виборів.