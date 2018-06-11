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Жебрівський не захотів займатися брудною справою, – експерт

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Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський
Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський / 112

Народний депутат Єгор Фірсов запевнив, що голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський вирішив залишити посаду через майбутні президентські вибори, адже він не захотів "прямувати" себе у фальсифікації виборів.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами Фірсова, Адміністрація Президента розпочинає свою стратегію розгортання штабів, оскільки вона не бачить у Жебрівському опори для президента. "Павло Жебрівський не захотів займатися брудною справою Порошенка – фальсифікувати вибори", – прокоментував він.

В їхньому баченні, керівник обласного штабу – це губернатор, з яким президент почуватиметься впевнено. Адже, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, рейтинги Порошенка падають, тому йому нічого не лишається, як опиратися на адмінресурс в обличчі губернаторів та керівників державних районних адміністрацій, 
– заявив нардеп.

Політик також нагадав, що нещодавно були змінені деякі губернатори. Наприклад, у Хмельницькій області Олександра Корнійчука замінили на Олександра Герегу, тобто, таким чином, Президент України заручається підтримкою бізнесменів.

Як зазначив Фірсов, усю адміністративну лінію східних областей України можна поділити на три так званих клани: перша частина – це мери-сепаратисти, з якими буде взаємодіяти новий губернатор.

На цих людей Порошенко покладає найбільші надії, тому що вони в нього "на гачку" через те, що вчиняли певні дії у 2014 році. На них СБУ завели справу, але так і не посадили. Тому вони намагатимуться зробили потрібний результат на президентських виборах,
– сказав Фірсов.

І додав: "Друга частина – так звана адміністративна лінія Ахметова, зокрема це мер Маріуполя Вадим Бойченко. А третя – це член БПП, керівник Донецької обласної організації "Наш край" Олег Недава. Він є "негласним смотрящим" від Адміністрації Президента за Донецьку область" – відповів нардеп.

Політик Єгор Фірсов заявив, що на ці три групи і спиратиметься новий губернатор.

Він не буде проводити реформи, припиняти війну чи боротися з контрабандою. Його єдиним завданням буде зробити максимальний результат на президентських виборах,
– наголосив нардеп.

Нагадаємо, Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, рівно через три роки після призначення, вирішив подати у відставку

Теги: Новини України Новини політики Павло Жебрівський Новини Донецька Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
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