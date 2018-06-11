Журналіст розповів про головне досягнення Жебрівського

Своїм головним досягненням Жебрівський вважає Донбас. Він каже, що відкрив там багато шкіл та доріг. Останнім часом, на Донбасі і справді робиться дуже багато доріг, дуже великими об’ємами і темпами.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Євген Назаренко.

Однак, за його словами, дороги робляться не ті, які потрібні. В Донецькій області є дорога "Маріуполь – Запоріжжя", яка в жахливому стані, а через децентралізацію Маріуполь втратив велику лікарню.

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Всіх поранених доставляють запорізькою трасою, а доставити їх швидко неможливо, тому що дорога вщент розбита.

Проте, Жебрівський робить інші дороги, такі як "Слов’янськ – Краматорськ", "Краматорськ – Бахмут". Він робить ці дороги, тому що ними їздить Президент України, який прилітає в Краматорськ їздити на передову.

Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку.