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Журналіст розповів про головне досягнення Жебрівського

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Павло Жебрівський
Павло Жебрівський / Фото з вільних джерел

Своїм головним досягненням Жебрівський вважає Донбас. Він каже, що відкрив там багато шкіл та доріг. Останнім часом, на Донбасі і справді робиться дуже багато доріг, дуже великими об’ємами і темпами.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Євген Назаренко.

Однак, за його словами, дороги робляться не ті, які потрібні. В Донецькій області є дорога "Маріуполь – Запоріжжя", яка в жахливому стані, а через децентралізацію Маріуполь втратив велику лікарню.

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Всіх поранених доставляють запорізькою трасою, а доставити їх швидко неможливо, тому що дорога вщент розбита.

Проте, Жебрівський робить інші дороги, такі як "Слов’янськ – Краматорськ", "Краматорськ – Бахмут". Він робить ці дороги, тому що ними їздить Президент України, який прилітає в Краматорськ їздити на передову.

Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку.

Теги: Новини України Новини політики Павло Жебрівський Новини Донецька Війна на Донбасі Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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