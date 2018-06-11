Журналист рассказал о главном достижении Жебривского

Своим главным достижением Жебривский считает Донбасс. Он говорит, что открыл там много школ и дорог. В последнее время, на Донбассе и в самом деле делается очень много дорог, очень большими объемами и темпами.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Евгений Назаренко.



Однако, по его словам, дороги делаются не те, которые нужны. В Донецкой области есть дорога "Мариуполь – Запорожье", которая в ужасном состоянии, а из-за децентрализации Мариуполь потерял большую больницу.

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Всех раненых доставляют по запорожской трассе, а доставить их быстро невозможно, так как дорога полностью разбита.



Однако, Жебривский делает другие дороги, такие как "Славянск – Краматорск", "Краматорск – Бахмут". Он делает эти дороги, потому что по ним ездит президент Украины, который прилетает в Краматорск ездить на передовую.

Напомним, в понедельник, 11 июня, стало известно, что председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку.