Отставка Жебривского: чем он запомнится на посту

В понедельник, 11 июня, стало известно, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку. Журналисты 24 канала собрали для вас всю информацию о самом Жебривском и его решении уйти с должности.

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Кто такой Павел Жебривский?

Народный депутат 4-6-го созывов Верховной Рады.

Бывший председатель Житомирской облгосадминистрации (апрель-декабрь 2005 года).

Экс-председатель партии Республиканская платформа (с декабря 2011-го по август 2014-го года).

Сложил с себя полномочия председателя партии, чтобы пойти на службу добровольцем в зоне боевых действий на Донбассе в звании старшего сержанта. Принимал участие в боях под Дебальцево, Волновахой и в других городах Донетчины и Луганщины.

После демобилизации в январе 2015 года возглавлял управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение.

Когда он стал губернатором?

На должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации пришел ровно три года назад, 11 июня 2015 года. Сменил на посту Александра Кихтенко, который получил выговор за задержку с построением фортификационных сооружений на линии разграничения в зоне АТО. Однако, по данным СМИ, выговор был формальным поводом, причина же заключалась в том, что Кихтенко вызвал недовольство из-за своих заявлений о необходимости восстановления экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями.

Чем Жебривский запомнится на посту?

Уже через год после назначения Жебривский объявил о завершении декоммунизации на Донбассе.

Много внимания уделял восстановлению инфраструктуры Донбасса после боевых действий и частично ему удалось ее восстановить.

Публично выступал с критикой торговой блокады Донбасса, отмечая, что претензии активистов по поводу запрета на перевозку товаров предприятий с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, безосновательны, поскольку есть список товаров, перевоз которых разрешен по закону.

Поддерживал идею ввода миротворческой миссии на Донбасс, уверяя, что "когда миротворцы будут брать границу под контроль, офицеры России сразу убегут".

В последнее время начал уделять внимание кадровым чисткам в регионе. Но они воспринимались неоднозначно – с одной стороны, руководители некоторых населенных пунктов, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками, все еще остаются на своих должностях, с другой – эти кадровые замены частично задели людей, которые все четыре военных года из руин поднимали местные деревни. Так, в марте он уволил главу военно-гражданской администрации Красногоровки Олега Ливанчука из-за скандала с закупкой некачественных буржуек для города.

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В СМИ также обсуждали его значительные затраты на роскошный отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. В ответ на это Жебривский напомнил, что зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе такой отдых. При этом его статус миллионера было известно еще задолго до момента назначения на должность главы военно-гражданской администрации.

Почему он попросил об отставке?

Официальная информация относительно его решения не разглашается. Известно лишь, что в отставку Жебривский уходит по собственному желанию. "В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду (13 июня – "24") ее должен рассмотреть Кабмин", – сообщил он.

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СМИ пишут, что его преемником может стать Юрий Гримчак, нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В комментарии 24 канала сам Грымчак сказал, что пока не получал подобных предложений, но отметил, что если ему предложат эту должность, то он готов обдумать такую возможность.