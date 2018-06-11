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Відставка Жебрівського: чим він запам’ятається на посаді

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Павло Жебрівський
Павло Жебрівський / 24 канал

У понеділок, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку. Журналісти 24 каналу зібрали для вас всю інформацію про самого Жебрівського та про його рішення піти із посади.

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Хто такий Павло Жебрівський?

  • Народний депутат 4-6-го скликань Верховної Ради.
  • Колишній голова Житомирської облдержадміністрації (квітень-грудень 2005 року).
  • Екс-голова партії Республіканська платформа (з грудня 2011-го по серпень 2014-го року).
  • Склав із себе повноваження голови партії, аби піти на службу добровольцем у зоні бойових дій на Донбасі у званні старшого сержанта. Брав участь у боях під Дебальцевим, Волновахою та в інших містах Донеччини та Луганщини.
  • Після демобілізації в січні 2015 року очолював управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.

Коли він став губернатором?

На посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації прийшов рівно три роки тому, 11 червня 2015 року. Змінив на посаді Олександра Кіхтенка, який отримав догану за затримку з побудовою фортифікаційних споруд на лінії розмежування у зоні АТО. Однак, за даними ЗМІ, догана була формальним приводом, причина ж полягала тому, що Кіхтенко викликав незадоволення через свої заяви про необхідність відновлення економічних зв’язків з непідконтрольними Києву територіями.

Чим Жебрівський запам’ятається на посаді?

Вже за рік після призначення Жебрівський оголосив про завершення декомунізації на Донеччині.

Багато уваги приділяв відновленню інфраструктури Донеччини після бойових дій і частково йому вдалось її відновити.

Публічно виступав із критикою торгівельної блокади Донбасу, зазначаючи, що претензії активістів з приводу заборони на перевезення товарів підприємств з території окремих районів Донецької та Луганської областей, безпідставні, оскільки є список товарів, перевіз яких дозволений за законом.

Підтримував ідею введення миротворчої місії на Донбас, запевняючи, що "коли миротворці братимуть кордон під контроль, офіцери Росії одразу втечуть".

Останнім часом почав приділяти увагу кадровим чисткам у регіоні. Але вони сприймались неоднозначно – з одного боку, керівники деяких населених пунктів, які співпрацювали із проросійськими бойовиками, все ще лишаються на своїх посадах, з іншого – ці кадрові заміни частково зачепили людей, які всі чотири воєнних роки з руїн піднімали місцеві села. Так, у березні він звільнив голову військово-цивільної адміністрації Красногорівки Олега Ливанчука через скандал із закупівлею неякісних буржуйок для міста.

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У ЗМІ також обговорювали його значні витрати на розкішний відпочинок у Об'єднаних Арабських Еміратах. У відповідь на це Жебрівський нагадав, що заробляє достатньо, аби дозволити собі такий відпочинок. При цьому про його статус мільйонера було відомо ще задовго до моменту призначення на посаду голови військово-цивільної адміністрації.

Чому він попросив про відставку?

Офіційна інформація щодо його рішення не розголошується. Відомо лише, що у відставку Жебрівський іде за власним бажанням. "У суботу зустрівся з президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу (13 червня – "24") її має розглянути Кабмін", – повідомив він.

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ЗМІ пишуть, що його наступником може стати Юрій Гримчак, нинішній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. У коментарі 24 каналу сам Гримчак сказав, що поки не отримував подібних пропозицій, але зазначив, що якщо йому запропонують цю посаду, то він готовий обдумати таку можливість.

Автор: Євгенія Мазур
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Павло Жебрівський Публікації Статті Новини Донецька Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
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