Жебривский не захотел заниматься грязным делом, – эксперт

Народный депутат Егор Фирсов заверил, что глава Донецкой ВГА Павел Жебривский решил оставить пост из-за будущих президентских выборов, ведь он не захотел участвовать в фальсификации выборов.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

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По словам Фирсова, Администрация Президента начинает свою стратегию развертывания штабов, поскольку она не видит в Жебривском опору для президента. "Павел Жебривский не захотел заниматься грязным делом Порошенко – фальсифицировать выборы", – прокомментировал он.

В их видении, руководитель областного штаба – это губернатор, с которым президент будет чувствовать себя уверенно. Ведь, согласно последним социологическим опросам, рейтинги Порошенко падают, поэтому ему ничего не остается, как опираться на админресурс в лице губернаторов и руководителей государственных районных администраций,

– заявил нардеп.

Политик также напомнил, что недавно были заменены некоторые губернаторы. Например, в Хмельницкой области Александра Корнейчука заменили на Александра Герегу, то есть таким образом Президент Украины заручается поддержкой бизнесменов.

Как отметил Фирсов, всю административную линию восточных областей Украины можно разделить на три так называемых клана: первая часть – это мэры-сепаратисты, с которыми будет взаимодействовать новый губернатор.

На этих людей Порошенко возлагает большие надежды, потому что они у него "на крючке" за то, что совершали определенные действия в 2014 году. На них СБУ завела дело, но так и не посадили. Поэтому они постараются сделали нужный результат на президентских выборах,

– сказал Фирсов.

И добавил: "Вторая часть – так называемая административная линия Ахметова, в частности это мэр Мариуполя Вадим Бойченко. А третья – это член БПП, руководитель Донецкой областной организации "Наш край" Олег Недава. Он является "негласным смотрящим" от Администрации Президента в Донецкой области", – ответил нардеп.

Политик Егор Фирсов заявил, что на эти три группы и будет опираться новый губернатор.

Он не будет проводить реформы, прекращать войну или бороться с контрабандой. Его единственной задачей будет сделать максимальный результат на президентских выборах,

– подчеркнул нардеп.

Напомним, Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский ровно через три года после назначения решил подать в отставку.