Грымчак прокомментировал слухи о возможном назначении главой Донецкой области

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак может стать следующим главой Донецкой гражданско-военной администрации после отставки Павла Жебривского.

Как известно, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания в должности. В среду, 13 июня, его заявление, которое принял Президент Украины Петр Порошенко, должен рассмотреть Кабмин.

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В то же время, Юрий Гримчак прокомментировал слухи о своем возможном предстоящем назначении руководителем Донецкой области журналистам "ТСН".

Я не комментирую. Без комментариев. Я когда-то давал интервью и говорил, что я в команде президента. Если это нужно, возможно, я бы согласился,

– рассказал чиновник.

Отметим, Юрий Грымчак родился в Донецке. С апреля 2005 года по июнь 2006 был заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации. С октября 2016 года до марта 2017 – советником министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. А 10 марта 2017 был назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

К слову, народный депутат Егор Фирсов в эфире 24 канала рассказал, что председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский решил покинуть пост из-за предстоящих президентских выборов, ведь он не захотел "пятнать" себя в фальсификации выборов.