01:14
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 14°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Грымчак прокомментировал слухи о возможном назначении главой Донецкой области

28 Читати новину українською
Юрий Грымчак может стать следующим главой Донецкой области
Юрий Грымчак может стать следующим главой Донецкой области / Фото из открытых источников

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак может стать следующим главой Донецкой гражданско-военной администрации после отставки Павла Жебривского.

Как известно, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания в должности. В среду, 13 июня, его заявление, которое принял Президент Украины Петр Порошенко, должен рассмотреть Кабмин.

Читайте также: Отставка Жебривского: чем он запомнится на посту

В то же время, Юрий Гримчак прокомментировал слухи о своем возможном предстоящем назначении руководителем Донецкой области журналистам "ТСН".

Я не комментирую. Без комментариев. Я когда-то давал интервью и говорил, что я в команде президента. Если это нужно, возможно, я бы согласился,
– рассказал чиновник.

Отметим, Юрий Грымчак родился в Донецке. С апреля 2005 года по июнь 2006 был заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации. С октября 2016 года до марта 2017 – советником министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. А 10 марта 2017 был назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

К слову, народный депутат Егор Фирсов в эфире 24 канала рассказал, что председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский решил покинуть пост из-за предстоящих президентских выборов, ведь он не захотел "пятнать" себя в фальсификации выборов.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Павел Жебривский Юрий Гримчак
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
11 июня, 23:00 Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 106
Как Дональд Трамп ломает Запад
11 июня, 23:00 Как Дональд Трамп ломает Запад
137
Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
11 июня, 22:33 Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
158
Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
11 июня, 22:01 Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Віталій Кулик 327
Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
11 июня, 21:30 Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
Єгор Соболєв 147
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук