Причиною відставки Жебрівського не була політична передумова, – Тука

Для людей, які це все розуміють, чогось неочікуваного немає. Щонайменше рік було чути від Павла Жебрівського розмову про те, що він дуже втомився.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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"Я є людина, яка знає на власному досвіді, що таке відшкодовувати області, яка воюює і ставлюся до цього з розумінням", – сказав Тука.

За його словами, якщо це рішення обох сторін, а саме голови Військо-цивільної адміністрації та президента України, було прийняте саме зараз, то він не може давати коментарі.

"Але, коли говорять про якісь висновки щодо негативних результатів виборів ОТГ на Донеччині або пов’язують це все з президентськими виборами, то я хочу запевнити абсолютно всіх, що коли ми паралельно з Павлом Жебрівським працювали на Сході держави, після початку війни ми провели перші місцеві вибори ОТГ ні я, ні Жебрівський збоку Адміністрації президента не отримали жодних інструкцій чи побажань", – розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

Георгій Тука зазначив, що головним завданням було забезпечити мир і спокій під час проведення виборів і вони з цим впорались.

"Я не думаю, що причиною відставки Павла Івановича була політична передумова", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.

За інформацією ЗМІ, його наступником на цій посаді стане чинний заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.