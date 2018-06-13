19:51
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Причиною відставки Жебрівського не була політична передумова, – Тука

163 Читать новость на русском
Георгій Тука.
Георгій Тука. / vchasnoua.com

Для людей, які це все розуміють, чогось неочікуваного немає. Щонайменше рік було чути від Павла Жебрівського розмову про те, що він дуже втомився.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Читайте також: Кабмін поставив крапку у питанні Жебрівського

"Я є людина, яка знає на власному досвіді, що таке відшкодовувати області, яка воюює і ставлюся до цього з розумінням", – сказав Тука.

За його словами, якщо це рішення обох сторін, а саме голови Військо-цивільної адміністрації та президента України, було прийняте саме зараз, то він не може давати коментарі.

"Але, коли говорять про якісь висновки щодо негативних результатів виборів ОТГ на Донеччині або пов’язують це все з президентськими виборами, то я хочу запевнити абсолютно всіх, що коли ми паралельно з Павлом Жебрівським працювали на Сході держави, після початку війни ми провели перші місцеві вибори ОТГ ні я, ні Жебрівський збоку Адміністрації президента не отримали жодних інструкцій чи побажань", – розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

Георгій Тука зазначив, що головним завданням було забезпечити мир і спокій під час проведення виборів і вони з цим впорались. 

"Я не думаю, що причиною відставки Павла Івановича була політична передумова", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.

За інформацією ЗМІ, його наступником на цій посаді стане чинний заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

Теги: Новини України Новини політики Новини Донецька Павло Жебрівський Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук