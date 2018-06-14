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Жебрівський розповів про своє звільнення та нову посаду

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Жебрівський прокоментував своє звільнення
Жебрівський прокоментував своє звільнення / Фото з відкритих джерел

Колишній голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що його відставку ніхто не готував, а сам він готовий працювати там, де потрібно Україні.

Про це він заявив на прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи на посаді, передає "Укрінформ".

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"Думаю, в принципі, на цьому етапі я свою місію виконав і через це залишаю посаду. Ніхто не готував мою відставку. Це моє свідоме рішення, і Президент зрозумів і підтримав мене", – сказав Жебрівський.

Екс-очільник Донеччини додав, що готовий працювати надалі в будь-якій сфері, яка потрібна для нашої держави. 

Буду працювати в сфері, яка потрібна державі Україна. Це буде рішення Президента. І не зовсім чесно з моєї сторони анонсувати те, що має оприлюднити президент. Це буде нечесно стосовно президента, в команді якого я залишаюсь,
– зазначив він.

За словами чиновника, 14 червня о 20:30 вечора, він зустрінеться з Порошенком, і тоді стане відомо, яку посаду надалі він обійме.

Також, Жебрівський підкреслив, що зараз не може анонсувати це рішення глави держави, але підкреслив, що "залишається у команді Президента".

Щодо свого наступника екс-очільник Донеччини зауважив, що він надав свої пропозиції Президенту і назвав дві можливі кандидатури.

"Вважаю, що це буде достойна людина, яка й далі розвиватиме цей регіон", – підсумував Жебрівський.

Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Павло Жебрівський Новини Донецька Президент України
Джерело: 24 Канал
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