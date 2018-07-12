Работают и днем, и ночью: как народные депутаты оценивают свою работу под куполом Верховной Рады

13 июля – последний рабочий день у народных депутатов Украины, впереди их ждет отпуск, но заслужили ли они его своей работой под куполом Верховной Рады.

В июне были и такие депутаты, которые пропустили все заседания. Это Вадим Кривохатько и Татьяна Донец из "БПП", Денис Омельянович от "Оппозиционного блока" и внефракционные Константин Жеваго, Евгений Мураев и Дмитрий Ярош.

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Сергей Пашинский от "Народного Фронта" сказал, что принимал участие в некоторых стратегических, важных геополитических проектах, которые будут определять наше будущее. И заверил, ему есть чем гордиться, потому что он не прогуливает заседания.

Все, что я обещал, я сделал. Я не обещаю лишнего, когда не могу это сделать. К сожалению, парламент больше работает на личные интересы, а не государства,

– рассказал внефракционный народный депутат Сергей Тарута

Народный депутат от "УКРОПа" Александр Шевченко заверил: сделал все, что мог, будучи в оппозиции, а когда окажется при власти, то сделает в десятки раз больше.

Если я и пропускаю, то это, как правило, непринципиальные голосования и дни. Если меня нет в зале, то я точно в кабинете руководителя Комитета. Дурака я не валяю, и днем, и ночью я работаю по 25 часов в сутки,

– прокомментировал народный депутат от "БПП" Сергей Каплин.

Напомним, владельцы роскошных апартаментов, плодородных гектаров и поместий по всему миру – это украинские народные депутаты. Например, Евгений Рыбчинский имеет виллу в Америке, а Борислав Розенблат четыре объекта недвижимости в Германии.