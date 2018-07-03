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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вилла в Америке и квартиры для переселенцев: сколько недвижимости у народных депутатов

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Обладатели роскошных апартаментов, плодородных гектаров и поместий по всему миру. Однако это не избранные из списка Forbes, это украинские народные депутаты.

Они владельцы недвижимости не только в Украине, но и за рубежом. Например, Евгений Рыбчинский имеет виллу в Америке, а Борислав Розенблат четыре объекта недвижимости в Германии.

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Недвижимость депутатов за рубежом

Две квартиры у меня есть в Мариуполе. Там сейчас живут переселенцы. Две квартиры, где я жил, захвачены в Донецке. Две квартиры захвачены в Крыму. Еще одна квартира в Киеве - живут переселенцы,
– сказал народный депутат Сергей Тарута.

Владельцы крупнейших земельных участков

Квартиры собирались семьей много лет. Моя квартира – это квартира родителей моей жены. Еще одна квартира моих родителей. В ней я родился и вырос,
– отметил народный от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Депутаты с топовой площадью и количеству квартир

У меня нет дома в Таиланде, там есть квартира. Она с 2013 года есть в декларации. Мы ее покупали, когда жили там ПМЖМ, а сейчас вернулись на войну в Украину,
– заявил народный депутат от "Объединение" Самопомич "Павел Кишкар.

Напомним, общественное движение "Честно" изучило декларации народных избранников за прошлый год, и определило, кто из них имеет больше квартир. Результаты исследования впечатляют, ведь у некоторых более полусотни квартир и площадь их равна спортивному полю.

Теги: Деньги Новости Украины Верховная Рада Оппозиционный блок Рыбчинский Евгений Юрьевич Борислав Розенблат Сергей Тарута Недвижимость
Источник: 24 канал
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