Вілла в Америці та квартири для переселенців: скільки нерухомості в народних депутатів

Володарі розкішних апартаментів, родючих гектарів та маєтків по усьому світу. Однак це не обрані з списку Forbes, це українські народні депутати.

Вони власники нерухомості не тільки в Україні, а й за кордоном. Наприклад, Євген Рибчинський має віллу в Америці, а Борислав Розенблат чотири об'єкти нерухомоті в Німеччині.

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Нерухомість депутатів за кордоном

Дві квартири в мене є в Маріуполі. Там зараз живуть переселенці. Дві квартири, де я жив, захоплені в Донецьку. Дві квартири захоплені в Криму. Ще одна квартира в Києві – живуть переселенці,

– сказав народний депутат Сергій Тарута.



Власники найбільших земельних ділянок

Квартири збиралися родиною багато-багато років. Моя квартира – це квартира батьків моєї дружини. Ще одна квартира моїх батьків. В ній я народився та виріс ,

– зазначив народний від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко.



Депутати з топовою площею і кількістю квартир

В мене немає будинку в Тайланді, там є квартира. Вона з 2013 року є в декларації. Ми її купляли, коли жили там на ПМЖМ, а зараз повернулися на війну до України,

– заявив народний депутат від "Об'єднання "Самопоміч" Павло Кишкар.

Нагадаємо, громадський рух "Чесно" вивчив декларації народних обранців за минулий рік, і визначив, хто з них має найбільше квартир. Результати дослідження вражають, адже у деяких більше півсотні квартир і площа їх дорівнює спортивному полю.