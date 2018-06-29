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ТОП-5 народних депутатів, що мають найбільше квартир

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Одна квартира – добре, а з десяток – краще. Громадський рух "Чесно" вивчив декларації народних обранців за минулий рік, і визначив, хто з них має найбільше квартир. Результати дослідження вражають, – у деяких більше півсотні квартир і площа їх дорівнює спортивному полю.

Топ-5 народних депутатів- власників квартир:

1. Найбільше забезпечений житловою площею парламентар – Богдан Дубневич. Він власник п'ятдесяти двох квартир загальною площею 3 630 квадратних метрів.

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2. Відзначити варто і його брата, і побратима по Блоку Петра Порошенка "Солідарність", Ярослава Дубневича. У нього квартир в два рази менше – 24, загальною площею 1 786 квадратів.

Брати Дубневичі мають спільно 76 квартир
Брати Дубневичі мають спільно 76 квартир

Якщо ж квартири Дубневичів порахувати по-братськи, то спільно вони власники сімдесяти шести квартир, загальною площею 5 416 метрів. Це одне футбольне поле.

3. Далі йде опоблоківець Нестор Шуфрич. У його власності 15 квартир загальною площею 3 018 метрів квадратних. Тобто, на нерухомості соратника Януковича можна одночасно проводити 11-ть тенісних поєдинків.

Нестор Шуфрич має 13 квартир
Нестор Шуфрич має 15 квартир

4. Не надто відстав від Шуфрича Олександр Присяжнюк з "Народного фронту". У його власності 13 квартир, загальна площа яких – 2 267 квадратів. На цій жилплощі розміститься хокейний майданчик із лавами запасних та роздягалкою команд.

5. Замикає 5-ку лідерів Степан Івахів з "Волі Народу". Квартир не так багато – 4, проте загальна площа серйозна – 2 665 метрів квадратних. Тобто, в середньому метраж кожної з квартир нардепа має інфернальний метраж у 666 квадратів.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Дорогі депутати Нерухомість Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович Нестор Шуфрич Івахів Степан Петрович
Джерело: 24 канал
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