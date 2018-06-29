ТОП-5 народных депутатов, имеющих больше всего квартир

Одна квартира – хорошо, а с десяток – лучше. Общественное движение "Честно" изучило декларации народных избранников за прошлый год, и определило, кто из них имеет больше всего квартир. Результаты исследования впечатляют – у некоторых более полусотни квартир и площадь их равна спортивному полю.

Топ-5 народных депутатов владельцев квартир:

1. Больше всего обеспечен жилой площадью парламентарий – Богдан Дубневич. Он владелец пятидесяти двух квартир общей площадью 3630 квадратных метров.

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2. Отметить стоит и его брата, и собрата по Блоку Петра Порошенко "Солидарность", Ярослава Дубневича. У него квартир в два раза меньше – 24, общей площадью 1786 квадратов.



Братья Дубневичи имеют совместно 76 квартир

Если же квартиры Дубневичей посчитать по-братски, то вместе они являются владельцами семидесяти шести квартир, общей площадью 5416 метров. Это одно футбольное поле.

3. Далее идет опоблоковец Нестор Шуфрич. В его собственности 15 квартир общей площадью 3018 квадратных метров. То есть, на недвижимости соратника Януковича можно одновременно проводить 11-ть теннисных поединков.



Нестор Шуфрич имеет 15 квартир

4. Не слишком отстал от Шуфрича Александр Присяжнюк из "Народного фронта". В его собственности 13 квартир, общая площадь которых – 2267 квадратов. На этой жилплощади разместится хоккейная площадка со скамейками запасных и раздевалкой команд.

5. Замыкает 5-ку лидеров Степан Ивахив из "Воли Народа". Квартир не так много – 4, однако общая площадь серьезная – 2665 квадратных метров. То есть, в среднем метраж каждой из квартир нардепа имеет инфернальный метраж в 666 квадратов.