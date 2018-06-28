Как таможенники-близнецы прячут свою недвижимость у тёщ, а машины у матерей

Тёща киевского таможенника-бомжа Алексея Стояновского недавно стала владелицей квартиры бизнес-класса. Его брат Андрей Стояновский, который также работает на таможне, наоборот переписал собственную квартиру на тёщу. Кроме этого, на мать братьев оформлены машины Volkswagen Passat и Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC.

Об этом сообщает проект "Декларации" (Bihus.Info).

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Начальник таможенного поста "Аэропорт" Киев "(Жуляны) Городской таможни ГФС Алексей Стояновский из недвижимости в своих декларациях указывает только земельный участок в селе Дударкове под Киевом. Одновременно с этим его тёща Александра Краля в феврале 2018 приобрела 93-метровую квартиру в жилом комплексе "Венеция", по улице Маршала Конева, 12-А. Цены на подобную недвижимость без ремонта здесь стартуют от 100 тысяч долларов.



Жилой комплекс "Венеция"

В 2015 году Александра Краля купила 72-метровую квартиру в доме по адресу Академика Вильямса 19/14, что входит в состав этого же ЖК. Но в декабря 2017 года она ее продала и вложилась в более просторную. Однако живет в этих квартирах скорее всего сам Алексей Стояновский – в соцсети Facebook он является участником целых четырех групп жителей "Венеции".



Скрин группы ЖК "Венеция" в Facebook

В своей декларации 2015 года таможенник указал 485 тысяч гривен подарка от своей матери Лилии Стояновской. Но почти вдвое щедрее она оказалась к его брату Андрею, работающего заместителем начальника таможенного поста "Столичный" Киевской таможни – он получил в подарок 870 тысяч и вложил их в покупку собственной квартиры.

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Однако в феврале 2018 Андрей Стояновский решил избавиться от этой квартиры и подарил ее сначала жене Анне, которая также работает на Киевской таможне, а она в тот же день передарила ее своей матери Галине Костенко. По мнению юриста проекта "Дави!" Евгения Воробьева, к переоформлению через два договора могли прибегнуть для избежания налогообложения: "Если получателем подарка является член семьи первой степени родства, то он облагается по нулевой ставке. К первой степени относятся дети, родители, муж или жена. Все остальные родственники относятся к второй степени. Поэтому если квартира дарилась тещи напрямую, то пришлось бы уплатить 5% налога от ее стоимости". Скорее всего от квартиры Стояновский решил избавиться, чтобы иметь возможность претендовать на служебное жилье.

В 2002-2011 годах мать таможенников Лилия Стояновская была основателем частного предприятия "Деметра", что сначала специализировалось на торговле, а затем – на ремонте тракторов и сельскохозяйственных машин. Однако доходы предприятия колебались в пределах 20-30 тысяч гривен в год. Через 6-7 лет после выхода из бизнеса Лилия Стояновская стала обладательницей автомобилей Volkswagen Passat 2016 выпуска и Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 2013 выпуска.



Volkswagen Passat 2016 года выпуска

В настоящее время совокупная стоимость этих двух автомобилей колеблется в пределах 60-70 тысяч долларов. Однако пользуется ими скорее всего не мать-пенсионерка, а сами братья-фискалы. В частности, журналистам Bihus.Info удалось зафиксировать как Андрей Стояновский приезжал на день рождения к своему начальнику Сергея Тупальская за рулем Volkswagen Passat.