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План "Сирена" на Житомирщині: розшукують викрадачів бізнесмена

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На Житомирщині розшукують викрадачів бізнесмена
На Житомирщині розшукують викрадачів бізнесмена / https://informator.news/cherez-strilyanynu-bilya-restoranu-harkova-u-misti-oholosyly-plan-perehvat/

Викраденому бізнесмену сьогодні вранці вдалося втекти від викрадачів. Поліція Житомирській області розшукує двох викрадачів 32-річного бізнесмена.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

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У повідомленні йдеться, що вранці 30 червня у поліцію звернувся 32-річний житель обласного центру, заявляючи, що троє невідомих упродовж кількох днів утримували його у гаражі та вимагали майно. 

За словами заявника, кілька днів тому до квартири у Києві, яку він орендує, увірвались троє незнайомців. Вони побили його та погрожуючи, вивезли до райцентру на Київщині, а згодом перевезли до Житомира, де утримували в одному з гаражних кооперативів.

Викрадачі вимагали від чоловіка, який займається приватним бізнесом, переоформлення на них нерухомого майна, – зазначили в поліції.

Сьогодні вранці чоловікові вдалося втекти від зловмисників та звернутися до поліції. Правоохоронці попередньо кваліфікували інцидент за ч. 3 ст. 189 (Вимагання) КК України. Такі дії, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейським вдалось знайти викраденого у понеділок в центрі Києва сина лівійського дипломата.

Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Житомира Поліція
Джерело: 24 Канал
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