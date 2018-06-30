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Розстріл собаки в Житомирі: поліція знайшла живодера

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У Житомирі чоловік розстріляв собаку
У Житомирі чоловік розстріляв собаку / ru.sputniknews.kz

Поліцейські знайшли чоловіка, який розстріляв собаку на одній з вулиць Житомира.

Про це повідомляє "Сегодня".

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"Інформую, що поліцією Житомира у ході перевірки зареєстрованого повідомлення про жорстоке поводження з тваринами встановлено особу чоловіка, який стріляв 18 червня увечері у собаку на одній з вулиць обласного центру", – зазначив начальник обласного управління Національної поліції В'ячеслав Печененко у своєму Facebook.

За його словами, затриманий був проінформований і визнав свою вину, і зараз "продовжуються заходи для залучення чоловіків до відповідальності". Як виявилося, чоловік є жителем Житомирського району, 1972 року народження. 

Теги: Новини України світ тварин Поліція Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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