Расстрел собаки в Житомире: полиция нашла живодера

Полицейские нашли мужчину, который расстрелял собаку на одной из улиц Житомира.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Информирую, что полицией Житомира в ходе проверки зарегистрированного сообщения о жестоком обращении с животными установлена личность мужчины, который стрелял 18 июня вечером в собаку на одной из улиц областного центра", – отметил начальник областного управления Национальной полиции Вячеслав Печененко в своем Facebook.

По его словам, задержанный был проинформирован и признал свою вину, и сейчас "продолжаются мероприятия для привлечению мужчин к ответственности". Как оказалось, мужчина является жителем Житомирского района, 1972 года рождения.