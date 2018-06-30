План "Сирена" на Житомирщине: разыскивают похитителей бизнесмена

Похищенному бизнесмену сегодня утром удалось сбежать от похитителей. Полиция Житомирской области разыскивает двух похитителей 32-летнего бизнесмена.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

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В сообщении говорится, что утром 30 июня в полицию обратился 32-летний житель областного центра, заявляя, что трое неизвестных в течение нескольких дней удерживали его в гараже и требовали имущество.

По словам заявителя, несколько дней назад в квартиру в Киеве, которую он арендует, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и угрожая, вывезли в райцентр на Киевщине, а впоследствии перевезли в Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов.

Похитители требовали от мужчины, который занимается частным бизнесом, переоформления на них недвижимого имущества, – отметили в полиции.

Сегодня утром мужчине удалось сбежать от злоумышленников и обратиться к полиции. Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по ч. 3 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины. Такие действия, совмещенные с насилием, опасным для жизни или здоровье лица, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, полицейским удалось найти похищенного в понедельник в центре Киева сына ливийского дипломата.