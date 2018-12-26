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      Воєнний стан на 100% не закінчився: що запропонував Порошенко

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      Порошенко запропонував Держприкордонслужбі продовжити деякі заходи, запровадженні під час воєнного стану
      Порошенко запропонував Держприкордонслужбі продовжити деякі заходи, запровадженні під час воєнного стану / 24 канал

      Попри те, що воєнний стан в Україні офіційно завершився, однак певні, заходи, запроваджені під час нього, імовірно, триватимуть.

      Зокрема, з такою пропозицією у бік Державної прикордонної служби виступив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО.

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      "І я прошу, Петра Олександровича(голова Держприкордонслужби Петро Цигикал – 24 канал), внести пропозицію щодо продовження тих чи інших засобів, які не напряму є пов’язаними з воєнним станом", – зауважив він.

      За словами українського гаранта, дії прикордонників "було визнано абсолютно виправданими," попри те, що їх "так багато критикували".

      "Якщо ви визначите необхідність продовження відповідних засобів, я як президент і, впевнений, що члени РНБО, підтримаємо ваші пропозиції", – підсумував український лідер.

      Нагадаємо, о 14:00 26 грудня воєнний стан перестав діяти у 10 областях України. За словами Петра Порошенка, таке рішення було ухвалювати непросто, оскільки агресія Кремля щодо України триває. Водночас він зауважив, що оборонні можливості ЗСУ, а також інших секторів оборони та безпеки значно зросли, що і зіграло на користь призупинення воєнного стану.

      Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Воєнний стан, Азов, Україна
      Де було запроваджено воєнний стан: карта

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Воєнний стан в Україні Президент України Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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