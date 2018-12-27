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      Переміщення великої кількості військової техніки помітили на кордоні з Росією

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      На кордоні України та Росії прикордонники помітили переміщення великих колон військової техніки та особового складу (ілюстративне фото)
      На кордоні України та Росії прикордонники помітили переміщення великих колон військової техніки та особового складу (ілюстративне фото) / Соцмережі

      На кордоні з Росією було зафіксовано переміщення великих колон військової техніки та особового складу армії країни-агресора. Щоправда, сама ситуація на лінії розмежування є відносно стабільною.

      Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у коментарі телеканалу "112 Україна".

      Читайте також: На півночі Криму зафіксували велике скупчення російської військової техніки: що про це відомо

      За словами представника ДПСУ, на лінії розмежування спостерігаються відносно стабільні погодні умови, тому контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють у штатному режимі.

      "Наразі все спокійно. Говорю про ситуацію на кордоні з Росією на ділянці, що є контрольованою, – стабільно здійснюється пропуск осіб і транспортних засобів", – переконує він.

      Водночас Слободян зазначив, що прикордонники володіють інформацією про переміщення великих колон військової техніки та особового складу вздовж українсько-російського кодону.

      "Що стосується пропуску, він здійснюється у штатному режимі, але оскільки є ризики на кордоні, ми будемо продовжувати здійснювати пропуск більш ретельно", – додав помічник голови Державної прикордонної служби.

      Нагадаємо, о 14:00 26 грудня у 10 областях України перестав діяти воєнний стан. Опісля Президент України Петро Порошенко запропонував керівникові Державної прикордонної служби Петрові Цигикалу продовжити певні заходи, запроваджені під час нього. Окрім того, РНБО рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.

      Теги: Новини України Зброя Новини Росії Україна – Росія Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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