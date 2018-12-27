Переміщення великої кількості військової техніки помітили на кордоні з Росією

На кордоні з Росією було зафіксовано переміщення великих колон військової техніки та особового складу армії країни-агресора. Щоправда, сама ситуація на лінії розмежування є відносно стабільною.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у коментарі телеканалу "112 Україна".

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За словами представника ДПСУ, на лінії розмежування спостерігаються відносно стабільні погодні умови, тому контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють у штатному режимі.

"Наразі все спокійно. Говорю про ситуацію на кордоні з Росією на ділянці, що є контрольованою, – стабільно здійснюється пропуск осіб і транспортних засобів", – переконує він.

Водночас Слободян зазначив, що прикордонники володіють інформацією про переміщення великих колон військової техніки та особового складу вздовж українсько-російського кодону.

"Що стосується пропуску, він здійснюється у штатному режимі, але оскільки є ризики на кордоні, ми будемо продовжувати здійснювати пропуск більш ретельно", – додав помічник голови Державної прикордонної служби.