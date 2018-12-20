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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      На півночі Криму зафіксували велике скупчення російської військової техніки: що про це відомо

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      На півночі Криму помітили пересування російської військової технік: деталі (ілюстративне фото)
      На півночі Криму помітили пересування російської військової технік: деталі (ілюстративне фото) / Соцмережі

      На сході Криму російські окупанти переміщують військову техніку. Так, напередодні поблизу селища Первомайське можна було помітити колону, у складі якої перебували вантажівки, БТРи, артилерійські установки та навіть польова кухня – усе це рухалося у бік Армянська.

      Як пише ресурс "Крим. Реалії", рух військової техніки на деякий час було призупинено, оскільки на трасі Сімферополь – Армянськ перекинулася вантажіка "Урал".

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      Судячи з відео, що з’явилося у мережі, автомобіль перекинувся у кювет і біля міста ДТП зупинилися ще три військових вантажних автомобілі – два "Урали" та КамАЗ. Також на місці працювали медики та співробітники військової автоіспекції.

      У прес-службі Чорноморського флоту Росії зазначали, що аварія сталася через ожеледь на дорозі. Також тут сповістили, що ніхто у результаті не постраждав.

      ДТП за участю військової техніки у Криму: дивіться відео 

      До слова, ситуацію уже прокоментував помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

      "Я можу лише підтвердити те, що ми відслідковуємо ситуацію. Але наразі коментувати не можемо, тому що вся ця інформація узагальнюється й опрацьовується у рамках спільного плану дій", – підкреслив він.

      Нагадаємо, раніше окупанти перекинули до Криму понад 10 винищувачів Су-27СМ і Су-30м2. Такі дії вони аргументували закінченням ремонтних робіт в аеропорту "Бельбек" в Севастополі.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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