Ситуация на Донбассе перед Новым годом: боевики понесли потери

С начала суток понедельника, 31 декабря, российские оккупационные силы трижды нарушали режим прекращения огня. При этом 2 раза пророссийские боевики ударили из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В штабе уточнили, что оккупанты обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 миллиметров в районе Новотошковского и из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем – в районе Крымского.

Читайте также: Сколько военных Россия разместила на границе с Украиной: шокирующие цифры

Украинские военные не понесли потерь, однако 2 бойца получили ранения. Украинская разведка сообщила, что с начала суток были ликвидированы 2 пророссийских боевика и еще 3 – ранены.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных,

– отметили в штабе ООС.