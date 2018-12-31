20:06
31 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Ситуация на Донбассе перед Новым годом: боевики понесли потери

      136 Читати новину українською
      Ситуация на Донбассе перед Новым годом
      Ситуация на Донбассе перед Новым годом / Иллюстративное фото

      С начала суток понедельника, 31 декабря, российские оккупационные силы трижды нарушали режим прекращения огня. При этом 2 раза пророссийские боевики ударили из запрещенного минскими соглашениями оружия.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

      В штабе уточнили, что оккупанты обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 миллиметров в районе Новотошковского и из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем – в районе Крымского.

      Читайте также: Сколько военных Россия разместила на границе с Украиной: шокирующие цифры

      Украинские военные не понесли потерь, однако 2 бойца получили ранения. Украинская разведка сообщила, что с начала суток были ликвидированы 2 пророссийских боевика и еще 3 – ранены.

      Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных,
      – отметили в штабе ООС.

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как правильно пить, чтобы не было симптомов похмелья
      сегодня , 19:19 Как правильно пить, чтобы не было симптомов похмелья
      78
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Прогноз на 2019: цены, зарплаты, курс валют
      сегодня , 18:04 Прогноз на 2019: цены, зарплаты, курс валют
      Яніна Ткачук 2507
      Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      сегодня , 18:00 Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      Дмитро Гнап 106
      Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
      сегодня , 17:00 Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
      Сергій Лещенко 164
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Всегда знал, что у меня украинская фамилия - Стив Возняк провел лекцию в Киеве
       1 октября 2017 , 00:30
      "Неравнодушные, показали зубы!", – дети пострадавшего поблагодарили активистов за погром киосков
       27 мая , 23:05
      Как выглядит самый крутой автосалон в мире: Видео
       27 июля , 09:46
      Вратарь сборной Украины: Бывший тренер требовал от меня минимум 5 км за матч
       18 октября , 14:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук