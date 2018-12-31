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      Война на Донбассе в 2018 году: победы и достижения украинской армии

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      Пятый год войны не принес мира в Украину – постоянные обстрелы, провокации, бои. В 2018 году война превратилась в окопную, позиционную. Однако даже в таких условиях украинская армия вернула семь населенных пунктов, которые ранее были в так называемой серой зоне.

      Освободили поселки Новоалександровка и Катериновка, возле Попасной, Южное и Шумы вблизи оккупированной Горловки, Викторовка под Волновахой, Рассадки на Светлодарской дуге и установлен полный контроль над поселком Золотое-4.

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      Некоторые населенные пункты освободили без единого выстрела, но, например, за Южное и Шумы весной-летом 2018 года развернулась настоящая битва.

      В конце концов, Южное боевики уничтожили полностью. Ни одного целого дома и ни одного местного – все уехали. Война за Южное унесла жизнь 15-летней Дарьи Каземировой из села Железное, что расположено рядом. Артиллерийский снаряд боевиков залетел прямо во двор, где находилась девочка.

      Битва за Южное состоялась в первые месяцы введения Операции объединенных сил, которая изменила антитеррористическую операцию. Командующим операции назначили генерала Сергея Наева.

      Мы остановили ползучую гибридную экспансию врага, не позволили ему захватить ни одного нового клочка украинской земли,
      – заявил командующий Операции объединенных сил Сергей Наев.

      Согласно формату ООС, вся власть на фронте и в прифронтовых территориях переходит к военным. Ранее АТО руководила СБУ. Командыванию Объединенных сил подчиняются как непосредственно военные, так и полиция, Нацгвардия, СБУ, пограничники и работники фискальной службы.

      В 2018 году Украина испытывала и ставила на вооружение ряд новых образцов. Управляемая ракета "Нептун", система залпового огня "Ольха", новая самоходная артиллерийская установка "Богдана". А еще мы в конце получили от американских партнеров самые современные противотанковые комплексы "Джевелин".

      ракета Нептун зсу
      Ракета "Нептун"

      Богдана ЗСУ війна на Донбасі
      Самоходная артиллерийская установка "Богдана"

      війна на Донбасі війна ЗСУ зброя Джевеліни 
      Противотанковый комплекс "Джевелин"

      Кроме того, одним из самых громких событий уходящего года стало введение военного положения в Украине после провокации России в Керченском проливе и захвата наших моряков и кораблей. И хоть на непосредственно боевые действия на Донбассе это не повлияло никоим образом, Украина смогла отработать сценарии полномасштабного вторжения по всей линии границы с РФ.

      Главным вопросом остается – когда же закончится война и чего нам ждать в 2019 году. Военно-политическое руководство страны утверждает, что вопрос мира на Донбассе нужно решать за столом переговоров, а не на фронте.

      Путь решения проблемы – политико-дипломатический, но тогда, когда мы будем иметь очень крепкую, подготовленную и сильную армию,
      – подчеркнул министр обороны Украины Степан Полторак.

      Под вопросом и введение на Донбассе миротворческой миссии ООН. Напомним, что ряд стран, в частности, Швеция, Турция, Финляндия, уже дали согласия отправить в Украину голубые каски. Но на это нужна санкция Совбеза ООН, где Россия имеет право вето.

      Президент Путин четко дал понять, что миротворцев на Донбассе не будет. Они возможны только по сценарию Кремля – только на линии столкновения, исключая границу. Украину такой сценарий не устраивает.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 декабря 2018
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