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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе

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ВСУ взяли под контроль поселок Шумы на Донбассе
ВСУ взяли под контроль поселок Шумы на Донбассе / Фото из открытых источников

Военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ совместно с ротой глубинной разведки вытеснили российские оккупационные войска на Донбассе еще на несколько километров и взяли под свой контроль населенный пункт Шумы Донецкой области.

Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что результатом работы бойцов стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и создания буферной зоны вокруг КПВВ "Майорское".

Были проведены мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирным жителям. Под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой "серой зоны",
– отметил Тымчук.

По его словам, операция была тщательно спланирована, организована и стала большой неожиданностью для противника. В частности, украинские войска ночью заняли только оборудованные позиции российских оккупационных войск, которые те обустроили для проведения обстрела как Вооруженных сил, так и мирного населения.

"Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. В ходе столкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинец", – добавил нардеп.

Также, политик отметил, что украинским военным удалось успешно осуществить операцию благодаря мужеству, решительности, опыту и профессионализму.

Тымчук добавил, что после того как ВСУ восстанавливают контроль в подобных населенных пунктах, там сразу же появляются все составляющие органов государственного управления Украины.

 

Теги: Новости Украины Потери Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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