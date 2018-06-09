Украинские военные рассказали, как взяли под контроль село Южное

Село Южное, что на Донетчине, украинские войска взяли под контроль месяц назад, по состоянию на теперь это самое масштабное продвижение украинских военных вперед – более двух километров.

Уже месяц здесь ходят гривны, а не рубли, а люди живут не по московскому, а по киевскому времени.

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Военнослужащий Георгий уверенно шагает по улицам Южного, которое украинские военные заняли месяц назад. Улыбающийся юноша был одним из тех, кто готовил эту операцию.

Проверяли пути на наличие минно-взрывных препятствий, а подготовка к этой операции заняла по времени около месяца. Это, пожалуй одна из первых таких операций, которая прошла по плану: по плану зашли, по плану отработали, по плану поменялись,

– рассказал военнослужащий 24 ОМБр имени короля Даниила ВСУ Георгий.

Заходили в ночь с 7 на 8 мая с нескольких направлений. Передвижение групп для террористов сначала оставалось незамеченным.

Военнослужащие освободили от российских боевиков село Южное

И ползли, и на коленях шли – все было, потому что это зависело от различной местности. Мы не могли идти парадным шагом по прямой дороге,

– сказал военнослужащий Андрей.

Главной задачей на первом этапе было не пустить противника вглубь села. Хотя попытки с его стороны были, но штурмовать не взялись.

Шли с тем количеством личного состава и с той поддержкой, которая находилась позади нас, на высотах – там где стоят механизированные подразделения. Вообще, это было очень трудно,

– ответил Георгий.

Кружить вокруг бойцов террористы начали со следующей после захода ночи. Они не знали количества и мест расположения воинов. В первой группе бойцов был только один легко раненый.

Произошел взрыв, нас отбросило на дно окопа, затем мы встали и начали отстреливаться. Моего товарища ранили, но на то время болезненных ощущений не было – не до того тогда было,

– прокомментировал военнослужащий 24 ОМБр Олег.

Часть участников рейда наградили, но все сходятся во мнении, что самое важное – не это. Военнослужащие заявляют, что главное, что населенный пункт наш и люди целы.