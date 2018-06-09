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Украинские военные рассказали, как взяли под контроль село Южное

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Село Южное, что на Донетчине, украинские войска взяли под контроль месяц назад, по состоянию на теперь это самое масштабное продвижение украинских военных вперед – более двух километров.

Уже месяц здесь ходят гривны, а не рубли, а люди живут не по московскому, а по киевскому времени.

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Военнослужащий Георгий уверенно шагает по улицам Южного, которое украинские военные заняли месяц назад. Улыбающийся юноша был одним из тех, кто готовил эту операцию.

Проверяли пути на наличие минно-взрывных препятствий, а подготовка к этой операции заняла по времени около месяца. Это, пожалуй одна из первых таких операций, которая прошла по плану: по плану зашли, по плану отработали, по плану поменялись,
– рассказал военнослужащий 24 ОМБр имени короля Даниила ВСУ Георгий.

Заходили в ночь с 7 на 8 мая с нескольких направлений. Передвижение групп для террористов сначала оставалось незамеченным.

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И ползли, и на коленях шли – все было, потому что это зависело от различной местности. Мы не могли идти парадным шагом по прямой дороге,
– сказал военнослужащий Андрей.

Главной задачей на первом этапе было не пустить противника вглубь села. Хотя попытки с его стороны были, но штурмовать не взялись.

Шли с тем количеством личного состава и с той поддержкой, которая находилась позади нас, на высотах – там где стоят механизированные подразделения. Вообще, это было очень трудно,
– ответил Георгий.

Кружить вокруг бойцов террористы начали со следующей после захода ночи. Они не знали количества и мест расположения воинов. В первой группе бойцов был только один легко раненый.

Произошел взрыв, нас отбросило на дно окопа, затем мы встали и начали отстреливаться. Моего товарища ранили, но на то время болезненных ощущений не было – не до того тогда было,
– прокомментировал военнослужащий 24 ОМБр Олег.

Часть участников рейда наградили, но все сходятся во мнении, что самое важное – не это. Военнослужащие заявляют, что главное, что населенный пункт наш и люди целы.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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