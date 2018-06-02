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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В освобожденном Южном террористы сожгли почти все дома гражданских

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Село Южное недавно освободили украинские военные. Оказалось, что враг просто выжигает дома гражданских и даже не дает им уехать с передовой.

Террористы стреляют осветительными боеприпасами из минометов и артиллерии – так, чтобы от них тоже занимались дома. И все, что рядом. Боевики засели на терриконах – и оттуда устроили гражданским настоящий террор. И пытаются просто уничтожить и село, которое не способны контролировать и всех, кто здесь останется.

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Было сказано с той стороны, что они из-за 100 человек не собираются держать это село. Они гражданским сказали, что их сотрут, сожгут вместе с селом,
– рассказал военнослужащий 24 бригады им. короля Данила ВСУ Игорь.

И даже поехать и забрать вещи спокойно – не дают. Приходится обходиться тачанками. Любые машины обещают уничтожать. На днях обстреляли даже скорую, которая должна была забрать раненого гражданского.

Последние два дня в Южном затишье. Но никто не верит, что террористы перестанут выжигать украинскую землю. Поставки электроэнергии они восстановить не дают. Военные укрепляются. Местные надеются, что беспричинные обстрелы останутся в прошлом.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Пожар
Источник: 24 Канал
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