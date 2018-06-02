У звільненому Південному терористи спалили майже усі хати цивільних

Селище Південне нещодавно звільнили українські військові. Виявилося, що ворог просто випалює хати цивільних і навіть не дає їм виїхати з передової.

Терористи стріляють освітлювальними боєприпасами з мінометів і артилерії – так, щоб від них теж займалися будинки. І все, що поруч. Бойовики засіли на териконах – і звідти влаштували цивільним справжній терор. І намагаються просто знищити і село, яке не здатні контролювати і усіх, хто тут залишиться.

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Було сказано з тої сторони, що вони за 100 чоловік не збираються тримати це село. Вони цивільним сказали, що їх зітруть, спалять разом з селом,

– розповів військовослужбовець 24 бригади ім. короля Данила ЗСУ Ігор.

Та навіть поїхати і забрати речі спокійно – не дають. Доводиться обходитися тачанками. Будь-які автівки обіцяють нищити. Днями обстріляли навіть швидку, яка мала забрати пораненого цивільного.

Останні два дні у Південному затишшя. Але ніхто не вірить, що терористи перестануть випалювати українську землю. Постачання електроенергії вони відновити не дають. Військові укріплюються. Місцеві ж сподіваються, що безпричинні обстріли залишаться у минулому.