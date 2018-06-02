Історія хороброго воїна, який загинув рятуючи доньку

Миколу поранила ворожа міна, при цьому він прикрив собою доньку. Кілька днів лікарі боролись за його життя, але врятувати не змогли. 1 липня батько помер в шпиталі.

Вони разом захищали Україну. Батько та донька - Микола та Ярослава Метлинські. У складі 57 бригади, майже рік прослужили під Донецьком.

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Трагедія трапилася 25 травня, тоді вони разом потрапили під масований артилерійський обстріл. 48-річний батько закрив собою 26-річну доньку.

За життя Миколи медики боролись тиждень. Поранення у нього були жахливі. Та лікарі тягнуть пацієнта навіть, якщо шанс вижити не становить і відсотка. Та зранку 1 червня серце хороброго воїна зробило останній удар.

Ярославі ще доведеться пройти багато складних операцій. Із її загиблим батьком Миколою Метлинським попрощаються об 11-й годині в понеділок у рідному Кропивницькому на Рівнянському цвинтарі. Герої не вмирають.