История храброго воина, который погиб спасая дочь

Николая ранила вражеская мина, при этом он прикрыл собой дочку. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. 1 июня отец умер в госпитале.

Они вместе защищали Украину. Отец и дочь - Николай и Ярослава Метлинськие. В составе 57 бригады, почти год прослужили под Донецком.

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Трагедия случилась 25 мая, тогда они вместе попали под массированный артиллерийский обстрел. 48-летний отец закрыл собой 26-летнюю дочь.

За жизнь Николая медики боролись неделю. Ранения у него были ужасные. И врачи тянут пациента даже, если шанс выжить не составляет и процента. И утром 1 июня сердце храброго воина сделало последний удар.

Ярославе еще придется пройти много сложных операций. С ее погибшим отцом Николаем Метлинским попрощаются в 11 часов в понедельник в родном Кропивницком на Ровнянском кладбище. Герои не умирают.