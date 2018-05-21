Бойцы из батальона "Донбасс" рассказали, как им удалось осуществить успешный рейд в тыл боевиков

За прошедшие сутки, 20 мая, враг открывал огонь 55 раз. И, несмотря на постоянные обстрелы, эта ночь для украинских воинов была успешной. Бойцы батальона "Донбасс-Украина" совершили успешный рейд в тыл врага, где уничтожили одного террориста и взяли в плен еще троих.

Шли в разведку, но вязались в бой. По рассказу бойцов "Баса" и "Вия", военные наткнулись на наблюдательный пункт противника. Поэтому ничего другого не оставалось, как стрелять. Во время короткого боя трих боевиков захватили в плен. Четвертого застрелили.

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"К сожалению, не удалось привести четвертого. Потому он решил напасть на "Вия", – сказал боец 46-го батальона "Донбасс-Украина" ВСУ на позывной "Бас".

Известно, что захваченные боевики из 3-й горловской бригады террористов с раздражающим для каждого украинца названием "Беркут".

Разведывательные походы в тыл врага – не редкость, говорят бойцы. Подобные операции планируют тщательно и заранее.

Это же такие дела, они всегда планируются и рассматривается куча разных вариантов. И в какой-то определенный момент, самый удачный вариант и выбрался. У нас же тут позиционная война, а такие вещи, они в последний момент, как обычно,

– отметил "Бас".

Командир группы, которая совершила сделку, немногословен. Лишь сообщил, что боевиков допросили. Силу не применяли и передали их и их оружие в СБУ. Но попросил рассказать, кому посвятил операцию.

Эту небольшую победу я хочу посвятить нашим погибшим товарищам: Сергею Сротенко на позывной "Третий", Михаилу Зайцу на позывной "Косой", Сергею Войтеру – "Лоза", Сергею Шилову – "Грин", "Имею", "Проводнику". И другим ребятам погибшим, которые сейчас нас оберегают, направляют и помогают,

– сказал боец 46-го батальона "Донбасс-Украина" ВСУ Валерий.

Тем временем, террористы решили отомстить за свои потери. Так, они обстреляли Майское. А в Зайцево враг решил применить артиллерию. Здесь также стреляли по домам мирных жителей.

На Светлодарской дуге враг уже несколько недель бьет и по домам местных, и по позициям ВСУ. И днем, и ночью. Однако те дают достойный ответ. А 21 мая в тылу врага взорвали мост между Луганском и Хрустальним (бывшим Красным Лучом) – важной транспортной аорты террористов. По данным пресс-центра Операции Объединенных сил, по этой дороге боевики возили технику и боеприпасы подразделениям российско-оккупационных войск. Теперь же им придется ехать в объезд.