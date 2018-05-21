На оккупированном Донбассе взорвали мост, который соединял Хрустальный с Луганском: фото
На неподконтрольной территории Луганщины ночью на 21 мая взорвали мост в населенном пункте Ивановка, который соединял город Хрустальный (до декоммунизации Красный Луч) с Луганском прямой дорогой.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
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По предварительной информации, причиной обрушения моста стал подрыв. Кто взорвал сооружение — пока неизвестно.
Также отмечается, что прямой дороги между Хрустальним и Луганском теперь нет. Поэтому, местные жители, которые хотят уехать из населенного пункта, вынуждены объезжать через село Софиевка.
На неподконтрольной Луганщине взорвали мост
Мост, который соединял город Хрустальный с Луганском взорвали
Источник: 24 Канал
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